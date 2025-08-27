Porto Torres: viabilità e sicurezza, via al piano di interventoOk della giunta al progetto esecutivo
La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il progetto esecutivo sugli "Interventi nella viabilità locale- Lotto 2" che prevedono il rifacimento dell'asfalto in alcune strade della città. L'importo complessivo dell'intervento, progettato dal professionista Marcello Ciaravola di Sassari, è di circa un milione e 26mila euro. Con tale piano l'amministrazione comunale intende partecipare al bando pubblicato dalla Regione Sardegna relativo agli interventi sulla viabilità interna.
I lavori previsti interessano la viabilità e la sicurezza delle strade in alcuni quartieri della città, a partire da Serra Li Pozzi, dove si apriranno i cantieri in via del Melo, via del Mirto e via del Però. Si procederà anche nel tratto di via Pacinotti, comprese le strade adiacenti e via Ettore Sacchi, via Antonelli e via Enrico Costa. Il piano prevede anche il rifacimento dei marciapiedi di via Balai, e dello spartitraffico di via Antonelli.
Il progetto cammina in parallelo con un altro intervento programmato dalla giunta, di importo totale pari a un milione e 25mila euro che prevede lavori di messa in sicurezza in altre strade della città. Complessivamente l'investimento ammonta a circa due milioni di euro, risorse che serviranno per restituire decoro e sicurezza ad alcune tra le più importanti arterie stradali cittadine.