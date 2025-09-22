Porto Torres, via le vecchie reti idriche: stop all'acqua in alcune vieEcco le strade in cui sarà interrotta l’erogazione domani, martedì 23 settembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovi interventi di efficientamento delle reti idriche nel comune di Porto Torres. Nelle giornata di domani, martedì 23 settembre, i tecnici di Abbanoa procederanno alla dismissione delle vecchie condotte, ormai obsolete, in via Gramsci. Nella zona sono state realizzate e attivate le nuove reti idriche che garantiscono l’erogazione alle utenze. Si passa, quindi, all’eliminazione delle vecchie tubature.
Per eseguire le operazioni, tra le 8 e le 18, occorrerà sospendere l’erogazione idrica nelle vie Gramsci, Lussu e Balai: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. I tecnici del Gestore unico provvederanno a contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. I lavori rientrano nell’ambito del programma di intervento che interessa diverse zone del territorio comunale, dove le vecchie condotte sono state in parte sostituite con le nuove fino ad un completo efficientamento di tutto il sistema cittadino.