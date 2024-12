Il consiglio comunale di Porto Torres ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, tra cui quella significativa necessaria alla rimodulazione del progetto di rifacimento della scuola media “Don Antonio Sanna” di Monte Angellu, finanziato con 7 milioni di euro da fondi Pnrr, l’unico in Sardegna su quella linea d’intervento.

La variazione è pari a 1 milione e 700.000 euro, per garantire la demolizione e costruzione dello stabile di via Porrino, un progetto del valore complessivo di 7 milioni e 800.000 euro, ammesso al finanziamento di 7 milioni e 20.000 euro, il più alto degli otto Comuni stanziati nell’Isola con fondi Pnrr, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 780.000 euro.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo delle demolizioni già redatto e successivamente aggiornato a seguito delle risultanze geognostiche, analisi che hanno fatto emergere problemi legati a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, per le quali è stata necessaria una rivisitazione del piano previsto nell’appalto iniziale determinando un incremento delle lavorazioni e dei costi rispetto a quanto previsto nel “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia “ ed un rallentamento del cronoprogramma dell’intervento. Il costo delle demolizioni è di oltre 1 milione di euro.

Altre variazioni sono inerenti ai trasferimenti ricevuti dalla Regione Sardegna pari a 593mila euro per i cantieri Lavora, l’importo più alto ottenuto finora dal Comune; 250 mila euro da destinare a interventi sulla viabilità e 96mila euro per il potenziamento della compagnia barracellare.

