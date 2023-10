Si aprono i cantieri sull’intervento per la manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della pista ciclabile di Porto Torres.

I lavori interessano un tratto di percorso di due chilometri compreso tra le chiese di Balai Vicino e Balai Lontano.

Il progetto è frutto dell'accordo di compensazione da 590mila euro siglato, lo scorso anno, con la società Wood Sardegna srl, con un piano gestito dalla precedente amministrazione Scarpa, per ottenere il riconoscimento di misure compensative come ristoro ambientale per la costruzione di una centrale elettrica da fonte rinnovabile eolica in località Monte Rosè.

L’intervento prevede la trasformazione a percorso ciclopedonale bidirezionale; demolizione pavimentazione e marciapiede nei primi 96 metri, realizzazione di nuovo strato di fondazione per regolarizzazione del fondo previa posa del geotessile, posa di massetto in calcestruzzo fibrorinforzato e pavimentazione architettonica in materiale ecocompatibile del tipo sistema Levofloor concentrato colorato con effetto ghiaia a vista e realizzazione segnaletica orizzontale e verticale.

Secondo il cronoprogramma, i lavori - che si è scelto di avviare in autunno per non impattare sulla prossima stagione estiva - dovrebbero avere una durata di 90 giorni e procederanno per tratti stradali per non interrompere, nel limite del possibile, la percorribilità delle aree in oggetto.

Questo intervento si inserisce nel progetto dell’Amministrazione comunale volto a riqualificare il litorale di Porto Torres che, grazie alla nuova pista ciclabile e ai lavori che stanno interessando il tratto di strada tra il porto e Balai Vicino, avrà un nuovo lungomare più bello e sicuro.

