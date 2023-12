Strade completamente al buio. Il problema della sicurezza trascurato. Succede a Porto Torres, in diversi quartieri dove i cittadini segnalano continui disagi e preoccupazioni per il pericolo che i continui blackout determinano in più circostanze.

La sera calano le tenebre in diverse traverse di corso Vittorio Emanuele, via Colonia Romana e via Azuni. Solo per citarne alcune. La mancanza di visibilità e il buio totale mettono a serio rischio potenziale pedoni, ciclisti e automobilisti. Ma non solo. Si aggiunge il pericolo sulla sicurezza in quanto è più facile per la criminalità agire indisturbata.

I cittadini sono esasperati. «L’impianto di illuminazione è scarso e debole, tanto che nelle strade si vede appena il cammino – lamentano – occorre potenziare la luce per dare dignità alla città che non merita di essere trattata così». Il Comune di Porto Torres comunica che per le segnalazioni riguardanti il malfunzionamento dei pali dell'illuminazione pubblica - gestiti dalle società Engie ed Enel X - gli utenti dovranno dotarsi preventivamente del codice identificativo impresso sul palo oggetto della segnalazione, e telefonare al numero verde di Enel X o di Engie: Engie 800 123573- Enel X 800 901050.

