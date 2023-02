La riqualificazione del campo di calcio “Occone” con un manto in erba sintetica e la possibilità di procedere alla sua omologazione.

È solo un primo passo diretto a valorizzare le strutture sportive, voluto dall’amministrazione comunale di Porto Torres, uno degli obiettivi del presidente della commissione Sport, Antonello Cabitta.

Il Comune ha affidato la redazione di un progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di ottimizzazione della struttura ai fini della sua omologazione, una valutazione necessaria da parte di professionisti competenti che consentano di definire le scelte tecniche finalizzate a rendere il campo provvisto di spazi e locali adeguati.

La possibilità di omologare il campo “Angelo Occone”, lo storico stadio dedicato al nuotatore turritano, che rappresenta il centro sportivo ideale dove la società Sgs Turritana ha fatto crescere giovanissimi atleti del mondo del calcio, sarebbe una svolta per la città che soffre della carenza di campi sportivi a norma e in grado di garantire la realizzazione di campionati di calcio dilettantistici minori.

Il progetto è stato affidato all’ingegnere Lorenzo Sussarellu, per un importo di circa 9mila e 600 euro. Si tratta, come detto, di un piano preliminare in attesa di trovare fondi per l’attuazione dell’intervento.

