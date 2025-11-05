Accoltellamento a Sassari, la vittima nega: «Sono caduto sulla lamiera del garage»Il locale posto sotto sequestro, nelle vicinanze fazzoletti intrisi di sangue
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si chiama Nicola Chessa l’uomo che sarebbe stato accoltellato nella notte a Sassari in via Paganini nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Non è certo se l’aggressione del 52enne sia avvenuta nel garage, dove gli agenti della scientifica della polizia di Stato hanno fatto a lungo dei controlli nel pomeriggio, oppure altrove.
Di certo nelle vicinanze del locale, che è stato messo sotto sequestro, erano presenti dei fazzoletti intrisi di sangue.
L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in ospedale a Sassari e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe negato la violenza sostenendo invece di essere caduto sulla lamiera del garage. Intanto, la squadra mobile sta indagando per risalire all’identità del presunto aggressore.