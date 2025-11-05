Si chiama Nicola Chessa l’uomo che sarebbe stato accoltellato nella notte a Sassari in via Paganini nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Non è certo se l’aggressione del 52enne sia avvenuta nel garage, dove gli agenti della scientifica della polizia di Stato hanno fatto a lungo dei controlli nel pomeriggio, oppure altrove.

Di certo nelle vicinanze del locale, che è stato messo sotto sequestro, erano presenti dei fazzoletti intrisi di sangue.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in ospedale a Sassari e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe negato la violenza sostenendo invece di essere caduto sulla lamiera del garage. Intanto, la squadra mobile sta indagando per risalire all’identità del presunto aggressore.

