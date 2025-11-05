Gli atleti di Torres calcio, Dinamo basket, Raimond handball e Tennistavolo Sassari partecipano con entusiasmo a “Time out, si legge!”, il laboratorio di animazione alla lettura per gli studenti delle scuole cittadine, che parte con la quinta edizione. Da quest’anno il progetto gode del patrocinio del CONI Sardegna.

Il progetto è stato ideato e realizzato dall'associazione Memoria Storica Torresina e dalla Biblioteca Popolare dello Sport, con l’obiettivo di favorire nei bambini l’interesse per i libri e le storie in essi contenute, stimolare la loro fantasia e accrescere le loro conoscenze.

Il percorso si articola in un ciclo di incontri che si svolgeranno periodicamente all’interno della Biblioteca, durante l’orario scolastico. A guidare gli studenti in questa esperienza nuova e stimolante sarà la dottoressa Claudia Tamara Chelo, educatrice impegnata da anni in attività di animazione alla lettura in collaborazione con associazioni e cooperative, e responsabile di progetti di educazione alla lettura in vari comuni e biblioteche della provincia. Collabora con la nostra associazione sin dalla prima edizione del progetto. Insieme all’educatrice e alle docenti, gli studenti sperimenteranno la lettura di una variegata e nutrita selezione di libri adatti alle età e alle esperienze dei lettori.

Quest’anno, per la prima volta, il Laboratorio vedrà impegnati quasi 150 studenti appartenenti a tre scuole cittadine: sono infatti state inserite nel progetto 8 classi della scuola Primaria di primo grado: 6 provenienti dall’Ic San Donato, una dell’Ic “Farina” San Giuseppe e una dell’Ic Monte Rosello Basso.

