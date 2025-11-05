Domenica 9 novembre, alle 19, sarà ancora una volta il teatro comunale Andrea Parodi, a Porto Torres, ad aprire il sipario per presentare “Un altro Faust”, spettacolo prodotto da La Camera Chiara che rivisita un mito di oltre cinquecento anni, in cui un uomo baciato dalla fortuna baratta la propria anima con il diavolo in cambio di qualcosa in più.

Il Faust, rivisitato per molti aspetti e ispirato al personaggio del dramma di Christopher Marlowe, compirà un breve ma intenso viaggio che lo porterà a comprendere meglio sé stesso, ma troppo tardi.

Lo spettacolo, con il testo di Giovanni Caravello e la regia di Stefano Chessa, è figlio del laboratorio teatrale de La Camera Chiara, l'associazione che gestisce il teatro Parodi insieme ad altre realtà del territorio.

«Con questo spettacolo il nostro laboratorio fa un ulteriore passo in avanti nella sperimentazione di nuovi linguaggi e generi teatrali. Affrontiamo infatti un dramma controverso come quello del Faust, reinventandolo e coniugando il linguaggio teatrale con quello fotografico», ha detto il regista Stefano Chessa.

