Ozieri, al via i lavori nei campi da tennisVerranno sistemati i marciapiedi e gli spogliatoi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La giunta comunale di Ozieri, guidata dal sindaco Marco Peralta, ha approvato due delibere per l’avvio di due importanti opere pubbliche.
La prima è relativa al completamento delle vie adiacenti a Viale Pietri (rettilineo del quartiere fieristico) che prevede la realizzazione di diversi marciapiedi, compreso il nuovo previsto per Via San Nicola (rettilineo che porta alla nuova chiesa).
La seconda per completare una struttura sportiva dei campi da tennis di Pupuruju, sprovvista dell’elementare elemento degli spogliatoi, per servire i tanti praticanti dello sport, con un tennis club organizzato e seguito con cura da tante persone, che meritano le attenzioni dell’amministrazione comunale.
«Era doveroso provvedervi, - ha detto il sindaco Peralta - dopo aver realizzato importanti interventi al campo sportivo Angelo Masala, compresa la prossima realizzazione del manto sintetico del campetto Zintu, noto “Masaleddu”, l’importante ristrutturazione della piscina Milena Seu ed i lavori di adeguamento e sistemazione del Palazzetto dello Sport Giampiero Murratzu. A breve partiranno i lavori per la loro realizzazione».