È una città sconvolta quella che si è risvegliata questa mattina, a Porto Torres. La tragica morte di Marika Soru, una ragazza di soli 16 anni ha colpito l’intera comunità. La giovane sarebbe morta a seguito di un malore improvviso nella sua abitazione, in via Alfieri, a Porto Torres.

È successo poco prima delle 22 di ieri, venerdì 19 gennaio, in presenza dei familiari, il padre e la sorellina. A nulla è valso l’intervento degli operatori sanitari del 118, accorsi sul posto con un'ambulanza medicalizzata. I medici hanno tentato per oltre un’ora di rianimarla ma per lei non c’è stato niente da fare.

Sarà l’autopsia ad accertare la causa del decesso. La prematura scomparsa della 16enne si è diffusa in pochi attimi sui social dove sono numerosi i post di addio e cordoglio. Anche la pagina di Porto Torres Volley ha voluto salutarla, la società sportiva frequentata dalla sorellina di Marika. Hanno decretato la sospensione delle partite under 16, in programma oggi e domani, domenica 21 gennaio. «La società si unisce al dolore di papà Sandro e della sorellina Adele per la tragica scomparsa della giovanissima figlia e sorella Marika».

