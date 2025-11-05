Un progetto da 65 milioni di euro per realizzare due parchi solari di enormi dimensioni per un totale di 60 MW. Uno di questi verrà costruito a Porto Torres, il secondo a Casale Monferrato.

Ad ottenere l’importante finanziamento è la Metlen Energy & Metals, una società globale operante nel settore industriale ed energetico.

Si tratta di due parchi solari complessivamente di 60 MW, il cui completamento è previsto nei prossimi mesi. I progetti saranno realizzati in Sardegna e Piemonte.

Per molti si tratterebbe dell’ennesimo progetto di “assalto” senza consultazione del territorio.

I parchi solari beneficiano anche di un incentivo fiscale supportato dallo Stato e concesso dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per un periodo di 20 anni. Si stima che i siti produrranno circa 110 GWh di energia su base annua.







