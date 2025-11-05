violenza
05 novembre 2025 alle 15:25aggiornato il 05 novembre 2025 alle 15:25
Accoltellamento in un garage a Sassari, grave un cinquantaduenneL’aggressione nel quartiere di Santa Maria di Pisa. La vittima è stata trasportata in ospedale e operata
Aggressione a Sassari in via Paganini, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, dove è stato accoltellato un 52enne.
La violenza è avvenuta stamattina in un garage e la vittima è stata trasportata in ospedale e operata. Sul posto la polizia di Stato con la scientifica.
