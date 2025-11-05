Visite col segno più per lo splendido Castello dei Doria a Castelsardo, il suggestivo monumento medievale arrocato sul colle che domina la città. Insieme al Museo dell’Intreccio Mediterraneo (Mim) e il Museo delle Origini genovesi, continuano ad attirare sempre più visitatori facendo registrare nel mese di ottobre ben 12.832 ingressi, complessivamente un più 16,2 per cento di presenze rispetto allo scorso anno dove si calcolano 11.042 visitatori, un incremento del 23,2 per cento rispetto al 2023 dove le presenze si fermano ad 8.964 ingressi. Un salto notevole che mostra una crescita complessiva nei mesi di ottobre 2023-2025 del 43,1 per cento. «Il risultato positivo conferma il rinnovato appeal culturale di Castelsardo – sostiene l’assessora alla Cultura, Maria Speranza Frassetto – oltre alla qualità del lavoro svolto per valorizzare il nostro patrimonio storico e museale.». Soddisfazione anche per la sindaca Maria Lucia Tirotto: «Dal 2024 abbiamo investito in una programmazione coordinata, nella promozione di mostre ed eventi e in una comunicazione più efficace e i risultati di oggi si vedono nei numeri».

