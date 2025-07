Le Domus de Janas della Sardegna sono ufficialmente patrimonio dell'Unesco. La decisione è stata presa dall'assemblea del Comitato Unesco riunitosi a Parigi: ventisei siti archeologici presenti nell'Isola che entrano a far parte del patrimonio dell'Umanità.

Il presidente del consiglio comunale di Porto Torres, Franco Satta ha espresso soddisfazione per la necropoli di Su Crocifissu Mannu, il complesso funerario di circa cinque ettari, composto da ventidue tombe ipogee con vani sotterranei adibiti a luoghi di sepoltura, messi in mostra in occasione della manifestazione Monumenti Aperti.

Il sepolcretto scavato su una roccia calcarea, risale al Neolitico recente, quarto millennio a. C. - e neolitico iniziale (terzo millennio a.C.). Furono utilizzate fino al tempo della cultura di Bonnanaro, intorno al 1500 avanti Cristo.

