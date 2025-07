Nuovi mezzi antincendio per la compagnia barracellare di Stintino, impegnata non solo nell'attività di controllo del litorale ma garantire la sicurezza e la tutela ambientale del territorio. A disposizione delle divise verdi un Ford Ranger con modulo antincendio, un Suzuki Vitara di supporto e nuove attrezzature operative, per un importo di 97.000 euro finanziati dalla Regione Sardegna.

Grazie all'impegno dell'assessora Maria Sara Sechi con delega ai Barracelli, e sotto la guida dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, il Comune potenzia il parco mezzi nella tutela del territorio e nella prevenzione dei roghi che ogni anno minacciano le campagne della Nurra.

Il lavoro di squadra dei barracelli, guidati dal comandante Gavino Depalmas, con l'amministrazione ha consentito un ampliamento delle funzioni che si estendono nelle attività di vigilanza nell'agro, sul litorale e nelle spiagge affollate di turisti.

