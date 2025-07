Tuffi di nuovo sicuri a Punta Negra. A seguito delle analisi effettuate dal laboratorio di Sassari dell’Arpas (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna), sono rientrati nei limiti di legge i parametri microbiologici che avevano portato all’emanazione dell’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare a nord di Alghero.

Nel campione prelevato l’11 luglio i valori rilevati per Escherichia coli e Enterococchi intestinali risultano conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il tratto interessato, per una lunghezza di circa 2.338 metri, era stato interdetto in via precauzionale a seguito di valori microbiologici superiori ai limiti riscontrati nei giorni precedenti.

