Trent’anni di attività per l’Airone, cooperativa sociale di assistenza onlus, nata a Porto Torres e operativa in diversi comuni della provincia di Sassari.

Un traguardo che parte dal 1986, anno della sua costituzione, ma che ha avuto il suo avvio il 5 luglio 1995 quando si aggiudicò il servizio di assistenza domiciliare agli anziani del Comune turritano.

Dal quel giorno è avviata la sua evoluzione. In occasione dei festeggiamenti nella cornice del risotorante Orizzonte a Sassari, il presidente, Antonello Sanna, ha voluto rimarcare il valore aggiunto che è la cooperativa sociale nel welfare e le varie tappe della Airone cooperativa sociale, durante il suo percorso di lavoro. Nella sua relazione introduttiva ha mostrato, attraverso le slide, chi è la cooperativa oggi e quale è il suo ruolo nel contesto sociale territoriale.

È presente in 37 Comuni della Sardegna, assiste 137 nuclei familiari, 748 utenti mensilmente, sostenendo 286 studenti. Numeri che evidenziano il peso della cooperazione nel contesto sociale, un lavoro che svolge grazie all’apporto di 166 operatori, un gruppo composto da un equipe amministrativa che coordina le varie attività, tra educatori professionali, assistenti sociali, operatori socio sanitari, assistenti domiciliari non qualificati e psicologi.

«Un’impresa sociale composta dal 93% di donne e dal 7% di maschi, - sottolinea Sanna - evidenziando il valore che apportano le donne, spesso non valorizzate nel lavoro e che invece in questo progetto di lavoro è il valore aggiunto».

La coordinatrice dei Servizi educativi Silvia Monti ha sottolineato la Mission di Airone, evidenziando il ruolo degli operatori e la consapevolezza del loro agire socialeoperando nel settore delle professioni di aiuto. «Attraverso la loro pratica lavorativa, contribuiscono a trasformare le rappresentazioni sociali della disabilità, delle povertà educative e della salute mentale, favorendo una visione più inclusiva, rispettosa e consapevole di queste tematiche».

La mission a cui Airone si ispira, non riguarda solo il supporto al singolo individuo o famiglia che si trova in una condizione di bisogno ma anche quella di generare consapevolezza critica, attivare risorse, contrastare le disuguaglianze e promuovere giustizia sociale.

La giornata è stata arricchita dalla presenza del vice presidente nazionale della Lega Coop sociale Andrea Piano che ha sottolineato il ruolo delle cooperative sociali come forza di sviluppo del welfare locale.

Infine l’intervento del vicepresidente nazionale della Legacoop Claudio Atzori, il quale ha voluto complimentarsi con il lavoro fatto da tutti i collaboratori della cooperativa e sottolineare il valore di chi lavora nel terzo settore, il valore di una cooperativa sociale risiede nel suo scopo mutualistico e sociale, che va oltre il semplice profitto per concentrarsi sul benessere dei soci e della comunità.

A conclusione hanno voluto testimoniare la propria esperienza alcuni educatori professionali che sono voluti intervenire per evidenziare le modalità di lavoro in cooperativa soprattutto per l’elasticità degli orari e il piacere di lavorare con colleghi preparati.

