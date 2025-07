Colto in flagrante mentre rovistava all’interno di un’autovettura dopo averne rotto il finestrino. È successo stamattina a Sassari in via dei Gremi quando un quarantatreenne, autore del gesto, è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato e arrestato.

L’uomo, già destinatario della misura dell’obbligo di dimora, era sorvegliato da tempo dagli uomini della questura perché sospettato di aver compiuto diversi furti in alcuni esercizi commerciali cittadini.

Il quarantatreenne, condotto a casa sua, dovrà rimanere in attesa dell’udienza di convalida. Intanto continuano le indagini dei poliziotti per scoprire eventuali responsabilità in merito agli altri furti.

© Riproduzione riservata