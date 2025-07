Prendono il via questo mese, nella sede di via Cedrino 3 a Sassari, i nuovi corsi gratuiti di formazione professionale previsti dal Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, organizzati da AiCS FP Sardegna.

Il Programma GOL, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e attuato in Sardegna attraverso il Piano attuativo regionale (PAR), è rivolto a tutte quelle persone che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro, aggiornare o riqualificare le proprie competenze, o intraprendere nuovi percorsi professionali. Si tratta di un'opportunità concreta per disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, lavoratori in condizione di fragilità (come giovani, donne svantaggiate, persone con disabilità), individui over 55 e cosiddetti "working poor", lavoratori con basso reddito.

Tra i principali vantaggi offerti dal programma, la possibilità di seguire percorsi completamente gratuiti, ottenere la validazione delle competenze già acquisite e ricevere un’indennità di frequenza pari a € 3,50 l’ora.

Nel catalogo A sono disponibili i percorsi per diventare tecnico per la gestione degli adempimenti contabili e di bilancio, operatore dei servizi all’infanzia con funzioni non educative, tecnico di sartoria artigianale, operatore dell’innesto e potatura, barista/barman, addetto giardiniere e addetto al servizio mensa, visagista e truccatore estetico, tecnico per la programmazione di applicazioni web/mobile e Internet of Things, operatore di segreteria e operatore amministrativo, tecnico di cucina e cuoco, oltre a un percorso per tecnico specializzato in e-commerce.

Il catalogo B propone invece i corsi per addetto alla gestione domestica e all’assistenza della persona, operatore sociosanitario (OSS), assistente familiare (badante), operatore di fattoria didattica, assistente di studio odontoiatrico (ASO), tecnico del benessere per estetica (estetista) e addetto ai servizi di controllo per attività di intrattenimento e spettacolo.

