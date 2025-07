Stintino si prepara ad accogliere Sennori per un evento che celebra le tradizioni, l’enogastronomia e la cultura sarda.

Mercoledì 16 luglio alle 20, il Museo della Tonnara (MuT) diventerà il punto d'incontro di "Aspettando Calici di Stelle 2025", un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza di comunità tra gusto, identità e memoria, mirando a creare un ponte simbolico tra due paesi che si affacciano sui lati opposti del Golfo dell'Asinara, rappresentando l’uno il panorama dell’altro. L’evento mette in luce l'importanza della collaborazione tra territori per valorizzare il patrimonio culturale e le eccellenze locali, ed è organizzato dalComune di Sennori e dal Comune di Stintino insieme al MuT, alla Pro Loco Sennori e alla Comes(Cooperativa mediateche sarde).

In programma una ricca serie di iniziative, tra le quali spiccano le degustazioni enogastronomiche,un percorso di sapori con le cantine Agreste Natura, Leo Conti, Fara, Mode, Ruiu, Sorres, la Confraternita del Moscato, la Pasticceria Sias di Stintino, il panificio "L'Arte del Pane” e il Torronificio Conti, entrambi di Sennori. Sarà presente un Laboratorio del pane,un'occasione per riscoprire le tecniche antiche di preparazione in compagnia diGianfranca Dettori (prenotazione obbligatoria per posti limitati). Non mancheranno le esibizioni folcloristiche, grazie alla partecipazione del Coro sardo di Sennori e il gruppo folk "Sos Femineddos".Spazio anche alle performance d'arte e alle dimostrazioni di artigianato locale:leartiste e sorelle Dina e Antonella Pinna presenteranno i loro suggestivi “Cerchi della Pace”; e saranno proposte dimostrazioni di ricamo tradizionale.

La serata avrà inizio alle 20 con il taglio del nastro e la visita al Mut. Sarà inoltre possibile acquistare in loco il kit (1 calice, 5 degustazioni vini e 4 gastronomia) per partecipare a "Calici di Stelle 2025", l'evento principale che si terrà l'8 agosto a Sennori, tra degustazioni, musica, spettacoli itineranti e tanto divertimento, richiamando come ogni anno migliaia di visitatori.

Il circuito di eventi chiuderà il 20 agosto con “Arrivederci a Calici” e i “53 di Doc” del Moscato, per una “Cena sotto le stelle” alla ex cava di tufo. Per info e prenotazioni contattare il numero 340 2492809.

© Riproduzione riservata