Drammatico incidente all’alba di oggi ad Alghero, lungo la SS291, all’altezza dell’incrocio con la variante del Calich. Erano le 5.28 quando, su segnalazione della centrale operativa del 118, una pattuglia dell’autoradio dei carabinieri è intervenuta per un veicolo finito fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 51 anni, residente a Santa Maria La Palma, viaggiava da solo a bordo della sua Volkswagen Golf quando, per cause ancora in fase di accertamento ma con ogni probabilità riconducibili all’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata finendo nei terreni agricoli a margine della strada, cappottandosi più volte.

L’impatto è stato violentissimo: il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Le operazioni di accertamento sono ancora in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

