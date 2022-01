Ignoti hanno squarciato le ruote di decine di auto, nelle notte, a Porto Torres.

Nei diversi quartieri della città, da Monte Agellu a via Petrarca, i vandali si sono scagliati contro le vetture in sosta colpendo ben oltre trenta mezzi. Un’amara sorpresa per i proprietari delle auto che, questa mattina, hanno scoperto tristemente che le loro macchine erano state danneggiate.

La modalità, la stessa per tutti i veicoli parcheggiati, un fendente nella ruota anteriore o posteriore, un colpo secco e via al mezzo successivo, in sequenza, trascurando la gravità e le conseguenze del gesto.

Stessa situazione nel largo Sabelli, in prossimità della basilica di San Gavino, in via Balai e fino al piazzale della chiesa di Cristo Risorto. Nessuna pietà per le vetture che erano state posteggiate apparentemente in un luogo sicuro.

Alcuni automobilisti hanno già provveduto a sporgere denuncia non appena si sono resi conto della gravità dell’episodio.

I reati sono stati segnalati ai carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull’accaduto.

