L'allarme è stato lanciato da un passante: in via Cavour, nel centro urbano di Porto Torres, l'asfalto è sprofondato di oltre venti centimetri.

Sul posto sono accorsi gli operai del Comune che hanno transennato l'area per impedire il passaggio delle auto nel tratto della via, che resterà chiusa al traffico per evitare che la situazione possa peggiorare.

Quali le cause, ovviamente, lo si potrà scoprire una volta che l'asfalto verrà rimosso e si inizierà a scavare, anche se, in genere, questa tipologia di danni ha a monte un problema di natura idrica: l'acqua scava al di sotto del bitume e questo cede. Certo è, però, che questa situazione non potrà che arrecare gravi disagi al traffico, in una zona nevralgica per la viabilità in città.

