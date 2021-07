Unanimità al dormitorio comunale per i senzatetto: il consiglio comunale di Porto Torres, ha espresso voto favorevole alla mozione sulla riapertura della struttura in grado di rispondere all’emergenza abitativa e alle difficoltà per i soggetti senza fissa dimora.

Nel dispositivo presentato dal consigliere 5 Stelle, Sebastiano Sassu, si chiede al sindaco Massimo Mulas e alla sua giunta di individuare un immobile compatibile a dormitorio permanente per le persone che vivono un evidente disagio abitativo, valutando l'affidamento in gestione della struttura alle associazioni che si rendano disponibili a garantire il servizio, utilizzando naturalmente tutti gli strumenti che la trasparenza amministrativa impone.

“Ritengo che il dormitorio sia un presidio essenziale in ausilio alle problematiche abitative presenti sul territorio – ha detto il consigliere – visto anche il termine della fase sperimentale e valutati i numeri di pernottamento registrati nel periodo di funzionamento del servizio terminato nel maggio del 2020”.

Inaugurato nel 2019 e previsto all’interno delle Politiche sociali, il servizio intitolato “Né di fame né di freddo” allo scopo di sostenere situazioni di povertà e disagio, dopo neppure 12 mesi non aveva trovato continuità a causa della mancanza di fondi.

In seguito all’aggravarsi della situazione economica ora si chiede di riattivarlo, in quanto la conclusione del progetto, le persone in difficoltà abitativa non hanno più trovato un punto di riferimento creando un serio problema sociale.

