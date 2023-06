Si aprono i cantieri per il rifacimento delle strade a Porto Torres. Fondi pari a 900mila euro per interventi che interessano principalmente la rotatoria tra via Tramontana e la provinciale in direzione Platamona. Il progetto nasce a seguito di una analisi delle criticità rilevate e delle barriere architettoniche presenti in città. L'intervento interessa i marciapiedi nel primo tratto del Corso e il ripristino del passaggio pedonale in via Sassari. Si proseguirà con la bitumazione del piano stradale in via delle Vigne, in via Principessa Giovanna e nel centro storico con la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati. Prevista anche la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la posa in opera di cartellononistica e il ripristino di quella esistente.

Alla stazione marittima "Nino Pala" è in corso il rifacimento dell'asfalto vicino ai parcheggi, all'ingresso e all'uscita, la zona attigua a quello che sarà il nuovo Centro intermodale nell'area portuale.

