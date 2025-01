Circa 1.300 “sigaretti” in confezioni da 10 pezzi senza contrassegno di Stato sono stati sequestrati al porto di Porto Torres dai funzionari delle Dogane di Sassari, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

I sigari erano nel bagaglio di un cittadino svizzero, appena sbarcato da una nave proveniente da Genova.

della Compagnia di Porto Torres, hanno sottoposto a controllo un passeggero appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova.

Per il passeggero sono scattati i provvedimenti previsti per il contrabbando di tabacco: per lui una multa da 16.250, ridotta a 3.250 euro per “ravvedimento operoso”.

(Unioneonline)

