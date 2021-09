È stato denunciato per ricettazione, minaccia grave ed esplosioni pericolose in luogo pubblico F.A., il disoccupato di 49 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 18, sotto l’effetto dell’alcol ha fatto esplodere tre colpi di pistola scacciacani seminando il panico tra le persone. L’episodio si è verificato nel quartiere di Monte Agellu, in piazza Marconi, in prossimità della basilica di San Gavino.

L’uomo, con precedenti penali, dopo aver rubato una minicar, mentre si dirigeva in contromano sulla strada verso la chiesa ha divelto uno dei piloni che delimitano la piazza, poi con una serie di manovre di retromarcia è andato a sbattere contro una Citroen Picasso parcheggiata sul lato opposto. Il proprietario, un poliziotto in congedo, dopo aver assistito alla scena è intervenuto invitandolo a scendere dall’auto. “Ma quando ho estratto le chiavi dalla minicar per evitare che l’uomo potesse continuare a danneggiare la mia auto - racconta il poliziotto in pensione - è andato in escandescenze minacciando di ritornare con una pistola per spararmi”. Così una volta raggiunta la sua abitazione poco distante dalla piazza, ha impugnato un’arma scacciacani e si è precipitato in strada puntando la pistola contro il poliziotto e le persone presenti. Momenti di terrore tra la gente che scappava per cercare riparo.

Allarmate le forze dell’ordine sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno fermato F.A., che nel frattempo si era barricato in casa. I militari hanno perquisito la sua casa dove hanno rinvenuto e sequestrato l’arma. Il 49enne è stato accompagnato in seguito all’ospedale per ricevere le cure necessarie.

