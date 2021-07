Oramai esiste un dossier fotografico di residenti e passanti che immortalano l’ennesimo scontro nell’incrocio “maledetto” tra via Ettore Sacchi e via Balai a Porto Torres. Dall’inizio dell’anno è il decimo sinistro registrato in uno dei punti più critici della città, dove la velocità elevata e la mancata precedenza testimoniano la pericolosità dell’intersezione che complica non poco la circolazione.

Questa volta a scontrarsi sono state una Citroen C4 proveniente da via Balai che senza rispettare lo stop ha proseguito la marcia tagliando la strada a un’Alfa Romeo 147 che procedeva in via Sacchi in direzione del porto. Per fortuna i due conducenti sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e la disciplina del traffico. Da tempo gli abitanti della zona denunciano il mancato rispetto delle norme Codice della strada, un tratto in cui gli automobilisti non rispettano lo stop e pertanto si chiede un impianto semaforico in grad di regolare il traffico in sicurezza.

