Ennesimo incidente al bivio per Bancali, al confine tra il territorio di Sassari e Porto Torres, a conferma della pericolosità di un incrocio in passato teatro di tragedie.

Due le vetture coinvolte nello scontro: una Fiat Bravo mentre sopraggiungeva da Sassari, in prossimità dell’incrocio tra Platamona e Bancali, si è spostata sulla corsia di sorpasso in direzione Porto Torres, quando all’improvviso è arrivata una Audi con a bordo quattro persone tagliando la strada nel momento in cui si accingeva a svoltare verso Bancali.

Il conducente della Fiat Bravo ha tentato inutilmente di schivarla ma lo scontro è stato violento. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 68 anni che viaggiava nel sedile posteriore a bordo della Audi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, che hanno messo in sicurezza l’area, l’ambulanza del 118 con i sanitari che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la donna in ospedale in codice giallo. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Sassari per disciplinare la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

