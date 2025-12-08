Insegnante d’inglese e intellettuale, socialista convinto e amante del mare. La città di Porto Torres saluta Antonio Masala, professore del liceo scientifico di Porto Torres.

Se n’è andato in silenzio a 95 anni, dopo una vita dedicata all’insegnamento.

Prima maestro e poi docente al liceo scientifico “Europa Unita”, Masala non sembrava mai stare in cattedra ma dietro i banchi di scuola, insieme ai suoi alunni, suscitando l’interesse e l’attenzione verso la sua immensa cultura. Nessuno dei suoi tanti studenti potrà mai dimenticare il suo spirito di giustizia, la sua fame per il sapere, il suo pensiero anticonformista e libero da pregiudizi, anche durante le lezioni, quando si andava oltre la materia dell’inglese e si parlava di tutto, perché il mondo lo affascinava.

Amava il mare, a cui dedicava ore del suo tempo libero, adorava chiacchierare con il linguista Gian Paolo Bazzoni, un altro grande intellettuale turritano scomparso undici anni fa. Di idee diverse, ma entrambi progressisti e capaci di attirare l’attenzione con il loro spirito critico, espresso sempre con una vena umoristica che li ha contraddistinti. Ora insieme si troveranno a discorrere delle loro passioni.

I funerali si terranno mercoledì 10 dicembre nella basilica di San Gavino.

© Riproduzione riservata