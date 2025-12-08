L’emergenza
08 dicembre 2025 alle 22:08
Bono, cane precipita in un pozzo: il salvataggio dei vigili del fuocoL’intervento nell’agro di Benetutti: l’animale era sprofondato per circa sei metri
Intervento dei vigili del fuoco di Bono, nella tarda mattinata di oggi, nell’agro di Benetutti.
L’allarme era stato lanciato per un cane precipitato in un pozzo profondo circa sei metri.
L'operazione, condotta con tecniche speleo alpino fluviali, ha permesso di recuperare l’animale, un segugio che si trova attualmente in buone condizioni.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata