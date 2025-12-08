Intervento dei vigili del fuoco di Bono, nella tarda mattinata di oggi, nell’agro di Benetutti.

L’allarme era stato lanciato per un cane precipitato in un pozzo profondo circa sei metri.

L'operazione, condotta con tecniche speleo alpino fluviali, ha permesso di recuperare l’animale, un segugio che si trova attualmente in buone condizioni.

(Unioneonline)

