Parata di colori e fantasia a Porto Torres per dare inizio alle festività natalizie. Le vie del corso Vittorio Emanuele si sono trasformate in una festa della comunità per dare spazio alla Parata di Natale, una sfilata di personaggi di Walt Disney, con gli elfi della Pro loco e dell’assocazione culturale Intragnas. A guidare il corte l’immancabile Babbo Natale con i mercatini curati dall’associazione dei commercianti Botteghe Turritane. L’iniziativa dedicata alle famiglie ha visto la partecipazione di tanti bambini che per l’occasione si sono presentati vestiti con maschere e colori.

La sfilata partita dall’angolo di via Adelasia ha raggiunto piazza Umberto I allestita con albero di Natale e i mercatini. Per chiudere in bellezza il il concerto coralità Gospel del gruppo Movin' on Up Gospel Choir che scalderà i cuori. Nel pomeriggio anche l’inaugurazione in piazza Colombo del presepe donato da Sa.Me.C. srl allestito dalla Pro Loco e illuminato da VideoSound, un’idea nata da Riccardo Serra e Gavino Ruiu.

Alle 16 anche l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale e più tardi, nella piazza Martiri, anche del presepe in legno realizzato dall’artigiano Fabrizio Budroni, in collaborazione con Giacomo Rum e la parrocchia di San Gavino.

