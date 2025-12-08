Furto con scasso al distributore di carburanti Q8 sulla ex 131, all’altezza della frazione Li Lioni a Porto Torres.

Nella notte appena trascorsa, quella tra il 7 e l’8 dicembre, ignoti avrebbero strappato la colonnina dove si inseriscono le banconote per il rifornimento, insieme alla base di cemento armato, letteralmente sradicata dal terreno, portando via il contenuto.

Un'operazione probabilmente eseguita con l’aiuto di un fuoristrada che avrebbe agganciato l’impianto staccato dalla superficie insieme alle mattonelle della piattaforma.

La segnalazione è arrivata immediatamente alla sede centrale della polizia di Sassari che ha inviato una pattuglia della stradale, giunta sul posto insieme alla volante. Sul luogo dove è stato messo a segno il colpo anche gli agenti della polizia del posto fisso di polizia di Porto Torres. Avviate le indagini per risalire agli autori.

L’area è scarsamente presidiata e soltanto le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica e quantificare il contenuto all’interno della cassa automatica.

