Anche le fioriere diventano “vittime” dei vandali. Questa volta in pieno giorno. Succede a Porto Torres, lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città, dove alcuni balordi hanno sradicato le piante e i fiori appena messi a dimora. Strappate dalle fioriere e buttate a terra, sparse lungo i marciapiedi insieme alla terra, per un semplice gioco o per nessun motivo sensato.

La sorpresa nel primo pomeriggio, a pochi passi da piazza Umberto I, il luogo che questa mattina ha ospitato la cerimonia del 4 Novembre, dedicato alla Giornata dell’Unita nazionale e delle Forze armate, una occasione per la quale l’amministrazione comunale aveva disposto abbellimenti e decori nel centro cittadino. Un lavoro fatto con cura disfatto da qualche balordo di passaggio, nemico del decoro. «Un gesto di puro vandalismo - ha commentato il presidente del consiglio comunale, Franco Satta – messo in atto da qualche squilibrato o qualcuno in preda ai fumi dell’alcol che ha pensato bene di sfogarsi sulle fioriere». Testimonianza che anche il solo tentativo di dare dignità ad una delle zone più frequentate della città, spesso, viene intralciato dagli incivili.

