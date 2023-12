I carabinieri della compagnia di Porto Torres, insieme ai colleghi del Radiomobile, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Sassari alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres che, la mattina del 16 dicembre, hanno vandalizzato la palestra della scuola media di via Brunelleschi.

I ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono gravemente sospettati di aver danneggiato alcuni materiali scolastici, il sistema anti incendio e due vetrate della struttura sportiva. Il raid è stato commesso in occasione della Liberatio Scholarum, la "liberazione" degli studenti delle scuole superiori cittadine (Liceo, Nautico e Smat) da parte delle matricole universitarie.

Hanno danneggiato arredi, sedie e il campo di gioco. Poco prima delle 9, durante la prima ora di lezione in corso alla Brunelleschi, un gruppo di giovani aveva lanciato alcune pietre alle vetrate della palestra. Si erano poi accaniti sulle finestre prendendo a calci le strutture. Una volta all’interno avevano scaraventato le sedie e altri arredi a terra. Prima dell’incursione a scuola, la banda di balordi aveva spaccato i vetri del lunotto posteriore dell’auto di un docente del liceo scientifico, Flavio Piras. Era parcheggiata in piazza Walter Frau, davanti al comando della Polizia locale. In entrambi i luoghi è attivo l’impianto di videosorveglianza.

I militari arrivati sul posto avevano raccolto indizi e testimonianze identificando alcuni fra gli autori dell’atto vandalico. Nei giorni successivi le attività d’indagine hanno permesso di individuare ulteriori elementi nei confronti di altri dei minori denunciati. Gli accertamenti dei carabinieri stanno proseguendo anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che permetteranno di accertare l’eventuale responsabilità di altre persone. Non si esclude che alcuni facinorosi esterni si siano aggregati agli studenti.

