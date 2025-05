L'Istituto superiore Nautico "Mario Paglietti" di Porto Torres annuncia il prestigioso quarto posto nella gara nazionale di Logistica, conquistato dallo studente Daniele Pistidda, frequentante la classe 4C Logistica. Un successo raggiunto in occasione dell’evento disputato presso l’Istituto superiore Martino Martini a Mezzolombardo (Tn).

Il docente accompagnatore, Giuseppe Carboni sottolinea: «Un risultato eccezionale che testimonia l'alta qualità della formazione offerta dall'istituto e la preparazione degli studenti nel settore strategico della logistica». La competizione nazionale ha rappresentato un'importante vetrina per mettere alla prova le competenze teoriche e pratiche acquisite dagli studenti di tutta Italia. Il brillante piazzamento del giovane studente del "Paglietti" sottolinea l'efficacia del percorso didattico e l'impegno sia degli studenti che del corpo docente nel coltivare eccellenze nel campo della logistica, un settore in continua crescita e fondamentale per l'economia del paese. L'evento nazionale non è stata solo una competizione, ma anche un'occasione preziosa di confronto e scambio di buone pratiche tra studenti e docenti provenienti da diverse realtà scolastiche italiane. Ha permesso di evidenziare l'importanza di una solida preparazione nel campo della logistica, che spazia dalla gestione dei trasporti all'ottimizzazione dei magazzini, fino alle più moderne sfide della supply chain globale.

«Questo quarto posto a livello nazionale è motivo di grande orgoglio per tutto l'Istituto», ha dichiarato il dirigente scolastico, Daniele Taras. «Dimostra come i nostri studenti, guidati da docenti preparati e appassionati, siano in grado di competere con successo anche nei contesti più sfidanti, portando alto il nome del Nautico Paglietti e di Porto Torres».

© Riproduzione riservata