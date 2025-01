Nuova gara pubblica, la quarta in poco più di un anno, per l’Hostel Balai. A novembre l’ultimo bando pubblico andato deserto per la concessione di valorizzazione dell’Ostello della Gioventù di via Benedetto Croce di proprietà del Comune di Porto Torres che intende selezionare un operatore economico che garantisca la gestione dell’immobile.

L’amministrazione comunale ci riprova con una procedura di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte da inoltrare all’Ente entro il 13 marzo prossimo. Nei giorni successivi all’ultimo bando ormai scaduto, sono pervenute al Comune alcune manifestazioni d’interesse da parte di diversi operatori economici dalle quali è emerso un certo interesse verso la struttura ricettiva divenuta sede temporanea della compagnia barracellare. Un ulteriore tentativo, quindi, considerato che l’orientamento dell’Anac, dinanzi al fenomeno delle gare deserte, sempre più crescente nel periodo post pandemia, è quello di adoperarsi per cercare di sostenere gli operatori economici nella loro partecipazione alle gare al fine di stimolare e favorire la più ampia partecipazione alle procedure.

La durata della concessione era commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non eccedente i 50 anni, mentre l’importo annuale del canone è fissato in 49.380 euro.

