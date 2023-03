Ansia e preoccupazione per le famiglie che risiedono nelle vecchie palazzine di edilizia residenziale pubblica, in via Mare a Porto Torres, per la caduta improvvisa di calcinacci e per il distacco di alcuni frammenti del cornicione dalla facciata principale dell’edificio. I pezzi dell’intonaco sono finiti sui marciapiedi e sulla strada.

I residenti degli alloggi popolari, di proprietà di Area, hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti con uomini e mezzi per rimuovere alcuni parti a rischio crollo dal cornicione dell’immobile, situato tra via Mare e piazza Luzzati.

Un lavoro svolto dalle squadre con l’ausilio dell’autoscala per eliminare ogni parte pericolante e, quindi, ogni rischio per le persone o cose.

Gli inquilini hanno segnalato i vari punti di pericolo presenti nelle palazzine a tre piani, vecchi edifici che richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da tempo trascurati. In prossimità anche un palo di illuminazione pubblica pericolante. Per maggiore sicurezza è stata delimitata l’intera area con nastro bianco-rosso intorno alla palazzina.

