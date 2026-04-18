Il Comune di Porto Torres intende assegnare 158 stalli per l’attività di commercio su area pubblica presso la Fiera di San Gavino. Si tratta delle cosiddette “bancarelle” che verranno predisposte lungo il corso durante i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani nei giorni 23, 24 e 25 maggio prossimo. Gli stalli destinati alla Fiera di San Gavino sono classificati in sette settori di merci alimentari (Alim); 28 settore commercio torrone/alimentari (Toal); 77 settore merci varie non alimentare (Meva); 28 per le opere del proprio ingegno (Inge); 13 per la somministrazione alimenti e bevande a mezzo autobar (Soab) e 5 somministrazione alimenti e bevande arrostitori (Arro). Le domande dovranno essere presentate entro il 27 aprile prossimo.

Gli stalli vengono resi disponibili in occasione della Festha Manna, la tre giorni di festeggiamenti in onore dei Santi patroni, Gavino, Proto e Gianuario. Gli spazi per le attività commerciali sono garantiti nel corso Vittorio Emanuele, via Mare e in prossimità del Museo del Porto secondo le disposizioni della Polizia locale che garantisce la sicurezza.



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