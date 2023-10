Nuovo manto stradale nelle diverse vie del centro urbano di Porto Torres. Hanno preso il via i lavori di scarificazione e fresatura dell’asfalto, seguito dalla rimozione e quindi dalla realizzazione del nuovo manto. Interventi finalizzati al miglioramento sia della sicurezza stradale sia del decoro urbano, come programmato dall’amministrazione comunale.

Diverse le vie interessate dai lavori di rifacimento della bitumatura per una superficie totale di oltre 5.800 metri quadri: da via Colonia Romana a via Carducci, che hanno assunto un diverso aspetto, si è passati a via Azuni, Via Vittorio Emanuele fino alla sua intersezione con via Eleonora D’Arborea e quest’ultima nell’intersezione con via Colonia Romana.

Un restyling che ha consentito di eliminare una serie di problematiche sulla viabilità. L'intervento nasce, infatti, dall'analisi delle diverse criticità presenti a Porto Torres e dall'esigenza di eliminare le barriere architettoniche, ripristinare i marciapiedi, seguire un piano di bitumazione stradale, rifare la segnaletica orizzontale e verticale, curare la posa in opera di cartellonistica stradale a integrazione di quella esistente.

