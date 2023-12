Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell’antico muraglione che cinge piazza Martiri Turritani, la vera zona storica della città di Porto Torres. Una struttura realizzata intorno alla metà del 1800 in blocchi di pietra calcarea, oggetto di riqualificazione per risolvere le principali problematiche: gravi lesioni e distacco di importanti elementi lapidei che mettono a rischio la stabilità del terrapieno. Un nuovo volto che restituisce dignità all’intera area davanti alla basilica millenaria di San Gavino.

Gli interventi sul muro perimetrale corrono in parallelo ai lavori programmati nel parco adiacente, inseriti nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area verde di circa 13.000 metri quadri nel centro storico cittadino.

Nei primi giorni di dicembre si è provveduto al taglio delle siepi in modo da consentire le opportune misurazioni propedeutiche alla realizzazione di una recinzione in ferro zincato, in aderenza al basso muro vincolato in trachite che si affaccia su Largo Sabelli, che riporterà le stesse caratteristiche di quella realizzata sulla restante delimitazione del parco (ad esclusione del parapetto in calcestruzzo rivestito in mattoni sabbiati). La recinzione sarà posizionata nel lato interno del parco in modo da garantire una continuità con le delimitazioni già presenti e di preservare il muro storico di San Gavino.

Per il progetto di riqualificazione Parco “Smart” San Gavino l’amministrazione comunale può contare su 500mila euro di risorse derivanti dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna sufficienti per il restauro del muro ottocentesco e per la valorizzazione degli spazi verdi attraverso la creazione di spazi attrezzati e aree fitness che possano costituire sia punti di socializzazione ed incontro fra cittadini e sia attrazione per i turisti.

Il taglio delle siepi, con i relativi rilievi già effettuati, consentirà l’avvio immediato della fornitura dei cancelli in maniera da minimizzare i tempi e di rispettare il cronoprogramma che prevede la fine degli interventi nel mese di maggio.

