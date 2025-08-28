Si chiama Pippi, la gatta che da qualche giorno si è dileguata, allontanandosi dall’abitazione del suo padrone, particolarmente legato al suo felino. È sparita da una settimana dal suo rifugio domestico, nella casa di via Piemonte, il quartiere del Villaggio Satellite a Porto Torres, e da allora non ha vi ha fatto più rientro.

La mattina del 21 agosto, l’ultimo avvistamento alle 8.30, poi più nulla. Pippi è uno dei tanti gatti che spesso si smarriscono in città. La particolarità, però, è che il suo proprietario che si fa chiamare Ben Giordo, è disposto ad offrire una ricompensa di trecento euro a chi dovesse ritrovarlo e riportarlo a casa. «Ci sono particolarmente legato, da quando l’ho adottato ormai da quattro anni, un affetto profondo verso l’animale come dovrebbe essere per ogni padrone», spiega. «La ricompensa in denaro è perché vogliamo incoraggiare la persone ad attivare la ricerca e la possibilità di riuscire a trovarlo».

L’appello è stato lanciato sui social. Pippi è una gatta sterilizzata di colore nero e la pancia di colore bianco, e tra i segni che la distinguono anche una cicatrice che presenta sulla coscia e un orecchio tagliato. Non ha timore delle persone, pertanto non dovrebbe essere difficile avvicinarlo. Basta una carezza e Pippi potrebbe ritornare a casa.

