E’ iniziato questa mattina il Campo di Competenza nautica, organizzato dall’Agesci Branca, Esploratori e Guide.

L’evento, ospitato presso la parrocchia dello Spirito Santo e le sedi del gruppo scout Agesci Porto Torres 1, vede la partecipazione di una ventina di esploratori e guide (ragazzi dagli undici ai sedici anni), provenienti da varie parti della penisola.

Lo staff organizzativo dell’evento è composto da una decina di capi scout – esperti nelle tecniche nautiche – guidati da Jacopo Amoroso e da Chiara Muru (Porto Torres 1).

Durante il campo di specialità i ragazzi scopriranno nuove tecniche per imparare a metterle a disposizione degli altri. Fra le attività previste: sicurezza in acqua, i più comuni nodi marinari, dotazioni di sicurezza di un’imbarcazione, essere in grado di usare una barca a remi.

Da diversi anni, la nostra città ospita eventi scout (con la partecipazione di tanti ragazzi italiani e stranieri) che offrono oltre all’opportunità per i partecipanti ai campi di migliorare la propria competenza e formazione, anche un’occasione per far conoscere Porto Torres e il suo territorio.

Per questo evento e per tanti altri (Thinking Day, Campo di formazione Associativa, Route Regionale e Route Nazionale, gruppi che ogni anno transitano nella nostra città) si è finora contato sulla disponibilità delle sedi scout e sulla disponibilità e accoglienza della comunità parrocchiale dello Spirito Santo.



