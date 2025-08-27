Una casa sospetta. I carabinieri di Valledoria sorvegliavano da tempo un’abitazione in cui vi era un viavai continuo di persone, e dove risiedeva una persona con precedenti per droga. Quando sono entrati nei giorni scorsi e si sono messi a perquisire hanno rinvenuto circa 300 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e a della carta per alimenti, con cui hanno ipotizzato che il 48enne volesse confezionare le dosi.

L’uomo è stato quindi fermato con l’accusa di spaccio e condotto oggi in tribunale a Sassari per la direttissima dove era difeso dall’avvocato Raffaele Rocco.

Davanti alla giudice Valentina Nuvoli e al pm avrebbe respinto le accuse sostenendo che la sostanza stupefacente era per uso personale.

La disposizione della giudice sono stati gli arresti domiciliari ma consentendo che l’uomo faccia i lavori di pubblica utilità.

