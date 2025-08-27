Un forte boato ha scosso il centro storico di Alghero poco prima delle 19, quando una cabina elettrica di via Machin è improvvisamente esplosa, sprigionando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso le vie circostanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normalità. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni, la cabina interessata dall’incidente era già stata oggetto di interventi nei giorni scorsi a causa di disservizi probabilmente legati al sovraccarico delle linee, un problema ricorrente soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica.

La conseguenza più immediata è stata il blackout che ha interessato numerose vie del centro, lasciando residenti e attività commerciali senza corrente elettrica. In queste ore si lavora per cercare di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

