Alghero ospiterà domani, venerdì 29 agosto, il Meeting provinciale FIV Nord Sardegna, un appuntamento di rilievo nazionale promosso dalla Federazione Italiana Vela. Il tema centrale sarà quello dell’inclusione: il mare come spazio aperto, senza barriere e accessibile a tutti. L’evento, organizzato dai circoli velici cittadini – a partire dallo Yacht Club Alghero, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Alghero, il Circolo del Mare di Fertilia e il Consorzio del Porto – vedrà in programma nel pomeriggio un grande raduno velico nelle acque della rada.

In mare si uniranno bambini delle scuole vela, genitori, derive, barche d’altura e vele latine, in un momento di festa e condivisione. Lo spettacolo proseguirà poi a terra: dai Bastioni sarà infatti possibile assistere ad una suggestiva sfilata che coinvolgerà tutti i partecipanti, portando anche tra le vie cittadine il messaggio dell’inclusione.

Gli organizzatori invitano alla massima partecipazione, sottolineando l’importanza di una presenza numerosa di imbarcazioni per rendere ancora più forte il significato dell’iniziativa. La giornata si concluderà con un rinfresco ospitato presso la sede dello Yacht Club Alghero, alla banchina Rafael Catardi del porto.

