Una nuova scheda progetto per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti della illuminazione pubblica. Il Comune di Porto Torres ha presentato domanda di finanziamento partecipando all’avviso pubblico della Regione Sardegna nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Il progetto esecutivo, redatto dal progettista Gerolamo Barmina, su proposta dell’assessora Gavina Muzzetto, è stato approvato dalla Giunta. Il Piano da circa 600mila euro prevede interventi relativi al rifacimento dell’impianto esistente di un tratto del lungomare Balai, lungo la passeggiata, dove le strutture dei punti luce sono ormai vetuste. Sui disservizi della illuminazione pubblica il consigliere comunale Ico Bruzzi ha segnalato le gravi criticità presenti nel centro storico.

«Purtroppo è un problema che si sta verificando spesso perché gli impianti del centro storico sono datati e pertanto andrebbero rimodulati in funzione del fatto che il consumo di energia elettrica è aumentato, - ha sottolineato il sindaco Massimo Mulas- una crticità che si sta presentando in alcune zone della città, come nel quartiere Satellite, dove stiamo avvviando un accordo per indirizzare una nuova progettazione al fine di rifare nuove condotte e linee oramai superate. A questo si aggiunge che alcune porzioni di territorio del centro storico non sono servite da illuminazione».

© Riproduzione riservata