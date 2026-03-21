La sala conferenze del Museo del Porto a Porto Torres ospiterà, lunedì 23 marzo alle 18, l’incontro dibattito su “Diritto alla casa e la rivitalizzazione degli spazi urbani”, una iniziativa che prevede l’intervento dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, e del sindaco Massimo Mulas.

Al centro dell’incontro l’emergenza abitativa, una problematica sollevata in consiglio comunale a causa di un numero elevato di nuclei familiari, circa 130, alla ricerca di un’abitazione in locazione, in una città che conta 958 alloggi di edilizia residenziale pubblica, con 192 appartamenti già riscattati dai proprietari.

L’assessore Piu aveva illustrato il Piano straordinario di ristrutturazione delle case di proprietà di Area che presentavano le maggiori criticità, con fondi immediatamente disponibili pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, una risposta all’emergenza di diverse abitazioni prive di manutenzione per troppo tempo e di interventi straordinari capaci di mettere in sicurezza le palazzine dei quartieri del Villaggio Verde e del Villaggio Satellite.

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