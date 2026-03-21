Addio a Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della Dc ed ex ministro nei governi De Mita e Andreotti.

Pomicino, 86 anni, è morto nel pomeriggio a Roma, in una clinica dove era ricoverato da qualche giorno.

Nato a Napoli il 3 settembre del 1939, laureato in medicina, Pomicino è stato una figura chiave della Democrazia Cristiana e legato alla corrente che faceva capo a Giulio Andreotti.

Entrato in politica nel 1970 come consigliere comunale della Dc nel capoluogo campano, è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1976 e poi per diverse legislature successive (fino al 1992).

Pomicino è stato presidente della commissione Bilancio, poi ministro della Funzione Pubblica nel governo De Mita (1988-1989) e poi titolare del Bilancio nei governi Andreotti VI e VII.

Pomicino venne coinvolto nel 1993 nell'inchiesta Mani Pulite.

Alle elezioni europee del 2004 venne eletto all'Europarlamento con l'Udeur di Mastella. Nel 2006, lasciò Bruxelles perché venne eletto alla Camera nella lista formata dalla DC insieme al Nuovo PSI. Nel 2008 non viene ricandidato.

(Unioneonline)

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